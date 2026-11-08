Salariile noilor miniștri. Câți bani scoate statul din buzunar în fiecare lună pentru Cabinetul Luca Niculescu

La aproape două săptămâni de la preluarea mandatului, noul Executiv condus de premierul Luca Niculescu vine cu o factură lunară consistentă pentru bugetul de stat. Doar indemnizațiile brute ale membrilor Cabinetului depășesc suma totală de 390.000 de lei pe lună. Noul Guvern a fost construit în jurul PSD, partid care deține majoritatea portofoliilor. PNL și […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗