Salariul mediu anual în UE a ajuns la 41.500 de euro. România, la aproximativ jumătate din media europeană

Potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din Uniunea Europeană a ajuns anul trecut la 41.500 de euro, în creștere cu 4,3% comparativ cu anul 2024, când acesta s-a situat la 39.800 de euro.

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