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Economie

Salariul mediu anual în UE a ajuns la 41.500 de euro. România, la aproximativ jumătate din media europeană

ș Scris de ștefan borcea
Salariul mediu anual în UE a ajuns la 41.500 de euro. România, la aproximativ jumătate din media europeană
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Potrivit datelor publicate vineri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), salariul mediu anual ajustat al angajaților cu normă întreagă din Uniunea Europeană a ajuns anul trecut la 41.500 de euro, în creștere cu 4,3% comparativ cu anul 2024, când acesta s-a situat la 39.800 de euro.

Sursa: Adevarul

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