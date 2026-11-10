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Economie

Salariul mediu din Bulgaria l-a depășit pe cel din România. Ce au făcut bulgarii să își ridice economia din criză după adoptarea euro

a Scris de alexandra constantinovici
Salariul mediu din Bulgaria l-a depășit pe cel din România. Ce au făcut bulgarii să își ridice economia din criză după adoptarea euro
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În primăvara lui 2026, salariul mediu din Bulgaria a ajuns la circa 1.120 de euro net pe lună, potrivit unei estimări bazate pe cele mai recente date ale Comisiei Europene, adică cu aproximativ 11 euro peste câștigul mediu din România. Diferența pare surprinzătoare câtă vreme salariul brut românesc rămânea mai mare cu circa 400 de euro, dar, de fapt, felul în care cele două state taxează munca și deprecierea leului din ultimii ani sunt firul roșu care explică o parte ...

Sursa: Ziare

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