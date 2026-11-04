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Economie

Salariul minim crește în Bulgaria de la 1 ianuarie 2027. România caută încă o soluție / Cum arată clasamentul salariilor minime din UE

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Salariul minim crește în Bulgaria de la 1 ianuarie 2027. România caută încă o soluție / Cum arată clasamentul salariilor minime din UE
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Bulgaria a decis majorarea salariului minim la 660 de euro pe lună, începând cu 1 ianuarie 2027, în timp ce în România negocierile pentru creșterea venitului minim la 5.000 de lei brut provoacă dispute între sindicate, patronate și Guvern.

Sursa: Stiri Pe Surse

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