Salariile din Poliția Română în 2026 variază semnificativ în funcție de gradul profesional, vechimea, funcția ocupată și sporurile acordate pentru condițiile de muncă. Conform estimărilor din septembrie 2026, un agent aflat la început de carieră are un venit net lunar de aproximativ 4.000-4.500 de lei, în timp ce un ofițer cu experiență poate ajunge la […] The post Salariul unui polițist român din 2026: de la 4.000 lei la peste 15.000 lei first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗