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Economie

Salina Praid concediază 60 de angajați. Toți lucrau în subteran

a Scris de alexandra ionescu
Salina Praid concediază 60 de angajați. Toți lucrau în subteran
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Salina Praid va pierde 60 de angajați în luna noiembrie 2026, după ce Societatea Națională a Sării a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Harghita cu privire la reducerea personalului. Toți cei vizați de concedieri lucrau în subteranul minei, care nu mai funcționează de peste un an, după ce a fost inundată de apele pârâului Corund.

Sursa: Realitatea

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