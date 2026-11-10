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Economie

Samsung ar putea cere bani pentru unele funcții AI de pe telefoane. Cât ar costa abonamentul lunar

v Scris de vlad ionescu
Samsung ar putea cere bani pentru unele funcții AI de pe telefoane. Cât ar costa abonamentul lunar
Aosom
Funcțiile de inteligență artificială de pe telefoanele Samsung ar putea să nu mai fie complet gratuite. Compania pregătește un abonament Galaxy AI Premium, care le-ar permite utilizatorilor să folosească mai des anumite instrumente avansate, în schimbul unei taxe lunare.

Sursa: Ziare

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