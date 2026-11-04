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Economie

Sancţiuni de peste 30.000 de lei pentru FCSB şi Rapid după derbiul din Superligă

a Scris de anca flondor
Sancţiuni de peste 30.000 de lei pentru FCSB şi Rapid după derbiul din Superligă
Aosom
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a hotărât sancţiuni pentru FCSB şi Rapid ca urmare a incidentelor de la meciul contând pentru etapa a 13-a a Superligii.

Sursa: Stiri Pe Surse

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