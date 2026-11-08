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Economie

Sancțiuni „de toți banii” la PNL. Liberalii care au lăsat partidul cu datorii ar putea fi acționați în instanță SURSE

e Scris de elena crangasu
Sancțiuni „de toți banii” la PNL. Liberalii care au lăsat partidul cu datorii ar putea fi acționați în instanță SURSE
Aosom
Într-o primă etapă, responsabilii de contracte vor fi notificați. The post Sancțiuni „de toți banii” la PNL. Liberalii care au lăsat partidul cu datorii ar putea fi acționați în instanță SURSE appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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