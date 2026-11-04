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Economie

Șantierele deschise în București costă 5 miliarde de lei, anunță primarul Ciucu: "Aici nu se va mai interveni încă 50 sau mai mulți ani"

m Scris de mihai diac
Șantierele deschise în București costă 5 miliarde de lei, anunță primarul Ciucu: "Aici nu se va mai interveni încă 50 sau mai mulți ani"
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Șantierele care sunt deja deschise în acest moment în Municipiul București costă circa cinci miliarde de lei, a anunțat primarul general, Ciprian Ciucu, într-un mesaj postat pe Internet.

Sursa: Ziare

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