Șantierele feroviare din Portul Constanța: Lucrările de la Valu lui Traian au ajuns la 91%, iar Etapa a III-a a fost demarată

Șantierele feroviare din Portul Constanța avansează. În timp ce prima etapă de modernizare de la Valu lui Traian a atins un stadiu fizic de 91%, etapa a II-a a ajuns la 16%. CFR SA a făcut trecerea și către etapa a III-a, predând deja amplasamentul către antreprenor pentru noile lucrări de proiectare și execuție.

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