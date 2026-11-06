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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Șantierele feroviare din Portul Constanța: Lucrările de la Valu lui Traian au ajuns la 91%, iar Etapa a III-a a fost demarată

a Scris de alexandru vlaicu
Șantierele feroviare din Portul Constanța: Lucrările de la Valu lui Traian au ajuns la 91%, iar Etapa a III-a a fost demarată
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Șantierele feroviare din Portul Constanța avansează. În timp ce prima etapă de modernizare de la Valu lui Traian a atins un stadiu fizic de 91%, etapa a II-a a ajuns la 16%. CFR SA a făcut trecerea și către etapa a III-a, predând deja amplasamentul către antreprenor pentru noile lucrări de proiectare și execuție.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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