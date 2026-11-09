Șantierul Naval Mangalia este „insolvabil şi inactiv”, iar repunerea în funcțiune „va dura ceva timp”: avertismentul directorului Rheinmetall. Planul pentru navele militare și comerciale

Directorul Rheinmetall avertizează că Șantierul Naval Mangalia este „insolvabil şi inactiv”, iar repunerea în funcțiune „va dura ceva timp”. Acesta a mai precizat că sunt necesare investiţii semnificative şi personal calificat pentru a redeveni operaţional. Deşi compania germană a câştigat licitaţia pentru achiziţionarea şantierului la începutul lunii octombrie, tranzacţia nu a fost încă finalizată.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗