 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Șantierul naval Mangalia, pe cale să devină centru dual. Planurile Rheinmetall pentru navele militare și comerciale (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Șantierul naval Mangalia, pe cale să devină centru dual. Planurile Rheinmetall pentru navele militare și comerciale (Cotidianul)
Aosom
Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall, a oferit detalii (…)

Sursa: Ziar.com

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech