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Economie

Șapte sesizări de miros de gaz înaintea exploziei din Rahova. Distrigaz, o firmă de instalații și patru angajați, trimiși în judecată!

v Scris de valentina prelipcean(
Șapte sesizări de miros de gaz înaintea exploziei din Rahova. Distrigaz, o firmă de instalații și patru angajați, trimiși în judecată!
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Distrigaz, firma Amproperty Construct și patru angajați ai celor două companii au fost trimiși în judecată miercuri, 4 noiembrie, în dosarul exploziei din cartierul bucureștean Rahova.

Sursa: Monitorul Cluj

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