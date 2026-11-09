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Economie

Șase lucruri pe care le poți face pentru a economisi bani pentru Crăciun și a evita problemele financiare

i Scris de ines paris
Șase lucruri pe care le poți face pentru a economisi bani pentru Crăciun și a evita problemele financiare
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Crăciunul poate pune presiune pe buget, dar putem lua câteva măsuri din timp pentru a reduce cheltuielile. Specialiștii recomandă planificarea cumpărăturilor, stabilirea unui buget clar și evitarea achizițiilor impulsive.

Sursa: Stirile Pro.tv

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