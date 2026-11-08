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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Saveta Bogdan, în pragul disperării! Factură uriașă la curent, deși stă în frig și nu aprinde lumina

c Scris de codrina mențel
Saveta Bogdan, în pragul disperării! Factură uriașă la curent, deși stă în frig și nu aprinde lumina
Aosom
Saveta Bogdan a ajuns la capătul puterilor. Câți bani trebuie să plătească la curent, deși abia folosește electrocasnicele

Sursa: Click

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