Saveta Bogdan, la capătul puterilor! Stă în frig, cu lumina stinsă, după ce a primit o factură uriașă la curent: „Nici nu te poți apropia”

Cântăreaţa de muzică populară Saveta Bogdan a ajuns în pragul disperării. Aceasta consumă apă caldă și căldură cu porția, chiar dacă frigul deja a pus stăpânire pe întreaga țară. Artista spune că îndură frigul, dar are de plătit facturi uriașe de sute de lei. Saveta Bogdan, în vârstă de 80 de ani, a povestit că […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗