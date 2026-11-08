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Economie

Saveta Bogdan, la capătul puterilor! Stă în frig, cu lumina stinsă, după ce a primit o factură uriașă la curent: „Nici nu te poți apropia”

a Scris de andreea vlad
Saveta Bogdan, la capătul puterilor! Stă în frig, cu lumina stinsă, după ce a primit o factură uriașă la curent: „Nici nu te poți apropia”
Aosom
Cântăreaţa de muzică populară Saveta Bogdan a ajuns în pragul disperării. Aceasta consumă apă caldă și căldură cu porția, chiar dacă frigul deja a pus stăpânire pe întreaga țară. Artista spune că îndură frigul, dar are de plătit facturi uriașe de sute de lei. Saveta Bogdan, în vârstă de 80 de ani, a povestit că […]

Sursa: National - Ziarul National

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