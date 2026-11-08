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Economie

Scade numărul societăților cu capital străin înființate în România. Domeniul cu cele mai multe înmatriculări

e Scris de ema petrescu
Scade numărul societăților cu capital străin înființate în România. Domeniul cu cele mai multe înmatriculări
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Un număr de 3.707 de societăți cu participare străină la capitalul social au fost înființate în România în primele nouă luni din 2026, față de 4.471 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), consultate de AGERPRES.

Sursa: Ziare

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