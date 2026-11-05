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Economie

Scăderea taxelor sau contribuții mutate la angajator: scenariile pentru salariul minim analizate de Ministerul Muncii

a Scris de alexandru vlaicu
Scăderea taxelor sau contribuții mutate la angajator: scenariile pentru salariul minim analizate de Ministerul Muncii
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Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seară că se află în plin proces de consultări cu patronatele şi sindicatele înaintea reuniunii Consiliului Naţional Tripartit, unde se va analiza cuantumul salariului minim.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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