Scandal de spionaj în industria cipurilor pentru inteligență artificială. O companie uriașă a pierdut 350 de miliarde de dolari la bursă

Acțiunile Nvidia au pierdut aproximativ 8% la deschiderea bursei de luni, după apariția informațiilor despre o presupusă operațiune de spionaj care l-ar fi vizat pe directorul companiei, Jensen Huang. Scăderea a șters circa 350 de miliarde de dolari din valoarea de piață a producătorului de cipuri.

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