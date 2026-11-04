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Economie

Scandal între BNR și Consiliul Concurenței după amendarea băncilor pentru umflarea ROBOR: Acuze nefondate care pot afecta stabilitatea financiară

l Scris de loredana codruț
Scandal între BNR și Consiliul Concurenței după amendarea băncilor pentru umflarea ROBOR: Acuze nefondate care pot afecta stabilitatea financiară
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Scandal între Banca Națională a României și Consiliul Concurenței pe tema umflării artificiale a ROBOR, care a dus la creșterea ilegală a ratelor pentru românii cu credite. BNR a cerut explicații de la Consiliul Concurenței după ce băncile au fost amendate fiindcă ar fi mărit ROBOR. Cei de la BNR spun că nu există o valoare corectă a indicelui și că acesta poate varia.

Sursa: Stiri Pe Surse

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