Scandal între BNR și Consiliul Concurenței după amendarea băncilor pentru umflarea ROBOR: Acuze nefondate care pot afecta stabilitatea financiară

Scandal între Banca Națională a României și Consiliul Concurenței pe tema umflării artificiale a ROBOR, care a dus la creșterea ilegală a ratelor pentru românii cu credite. BNR a cerut explicații de la Consiliul Concurenței după ce băncile au fost amendate fiindcă ar fi mărit ROBOR. Cei de la BNR spun că nu există o valoare corectă a indicelui și că acesta poate varia.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗