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Economie

Scandalul amoros cu suspiciuni de spionaj al șefului Nvidia lovește în plin acțiunile companiei

e Scris de emanuel focșan
Scandalul amoros cu suspiciuni de spionaj al șefului Nvidia lovește în plin acțiunile companiei
Aosom
Nvidia traversează una dintre cele mai grave crize din istoria sa recentă, după confirmarea unui scandal conjugal cu suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei, în care este implicat directorul general, Jensen Huang. Acționarii au deschis un proces colectiv în care acuză că au fost induși în eroare. Lovitura s-a văzut imediat pe bursă, unde Nvidia a pierdut circa 190 de miliarde de dolari din capitalizarea de piață, potrivit unei estimări Reuters.

Sursa: Realitatea

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