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Economie

Scapă proprietarii de o nouă taxare în 2027? Ce se întâmplă cu impozitul pe locuințe. Anunțul lui Nazare VIDEO

i Scris de iulian budusan
Scapă proprietarii de o nouă taxare în 2027? Ce se întâmplă cu impozitul pe locuințe. Anunțul lui Nazare VIDEO
Aosom
Proprietarii de case și apartamente așteaptă clarificări privind taxele pe care le vor plăti în anii următori. Alexandru Nazare anunță că impozitarea la valoarea de piață nu va fi aplicată din 2027, iar alte eventuale măsuri vor fi analizate după evaluarea situației bugetare.

Sursa: Realitatea

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