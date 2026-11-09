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Economie

Schema prin care Coreea de Nord ar „spala” banii furați în cel mai mare jaf crypto din istorie. De ce apare Musk în poveste

a Scris de adrian popovici
Schema prin care Coreea de Nord ar „spala” banii furați în cel mai mare jaf crypto din istorie. De ce apare Musk în poveste
Aosom
După ce a reușit cel mai mare jaf din istoria criptomonedelor, Coreea de Nord ar folosi o serie de „meme coins” pentru a-și spăla fondurile astfel obținute, printre acestea și unele cu numele miliardarului Elon Musk.

Sursa: Stirile Pro.tv

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