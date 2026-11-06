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Economie

Schimbări controversate pentru Facebook și Instagram. Meta amână aplicarea noilor reguli

a Scris de alexandra-valentina dumitru
Schimbări controversate pentru Facebook și Instagram. Meta amână aplicarea noilor reguli
Aosom
Meta a suspendat o actualizare controversată a regulilor pentru conturile de business de pe Instagram și Facebook, care i-ar fi permis companiei să preia date de pe site-urile utilizatorilor pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială.

Sursa: Mediafax Ro

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