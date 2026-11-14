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Economie

Schimbări majore în fiscalitate: Ce taxe dispăr și ce facilități se încheie din 2027 pentru români

d Scris de daniel mihai dragomir
Schimbări majore în fiscalitate: Ce taxe dispăr și ce facilități se încheie din 2027 pentru români
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Află principalele modificări fiscale din 2027 pentru populație și companii. Impozitul minim și taxa pe construcții dispar, iar facilitățile salariale expiră.

Sursa: Stiri Pe Surse

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