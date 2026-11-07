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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Schimbări semnficative în Administrația Trump. Numeroase demisii la vârf, în Departamentul Justiției, în ceea ce pare a fi eliminarea celor care nu au reușit să pună în aplicare “agenda răzbunătoare” și interesele personale ale președintelui. În același timp, aducerea extremistului Stephen Miller pe cea mai importantă poziție de la Casa Albă indică faptul că Trump încearcă să-și securizeze baza electorală MAGA, chiar dacă aceasta a coborât la doar o treime din americani.

m Scris de moise.guran
Schimbări semnficative în Administrația Trump. Numeroase demisii la vârf, în Departamentul Justiției, în ceea ce pare a fi eliminarea celor care nu au reușit să pună în aplicare “agenda răzbunătoare” și interesele personale ale președintelui. În același timp, aducerea extremistului Stephen Miller pe cea mai importantă poziție de la Casa Albă indică faptul că Trump încearcă să-și securizeze baza electorală MAGA, chiar dacă aceasta a coborât la doar o treime din americani.
Aosom
Imediat după înfrângerea catastrofală a republicanilor în alegerile intermediare, procurorul general Todd Blanche a trecut la o restructurare masivă a Departamentului de Justiție (DoJ), în ceea ce pare a fi pregătirea pentru “un conflict așteptat cu un Congres dominat de democrați, dar și a frustrării crescânde cauzate de o serie de eșecuri juridice și politice”, […]

Sursa: Biziday

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