Imediat după înfrângerea catastrofală a republicanilor în alegerile intermediare, procurorul general Todd Blanche a trecut la o restructurare masivă a Departamentului de Justiție (DoJ), în ceea ce pare a fi pregătirea pentru “un conflict așteptat cu un Congres dominat de democrați, dar și a frustrării crescânde cauzate de o serie de eșecuri juridice și politice”, […]

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