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Economie

Școală din județul Cluj, modernizată cu bani din fondul de rezervă. Cum arată acum

s Scris de sergiu vlăgea
Școală din județul Cluj, modernizată cu bani din fondul de rezervă. Cum arată acum
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Primăria comunei Izvorul Crișului a finalizat lucrările de reabilitare și modernizare a Școlii Gimnaziale „Kos Karoly" din localitatea de reședință a comunei.

Sursa: Ziua De Cluj

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