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Economie

Scumpirea energiei a redus cheltuielile pentru mâncare sau sănătate, spun 55% dintre românii chestionați, față de 38% în UE

t Scris de tudor dima
Scumpirea energiei a redus cheltuielile pentru mâncare sau sănătate, spun 55% dintre românii chestionați, față de 38% în UE
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În România, 55% dintre respondenți spun că au redus banii pentru mâncare sau sănătate din cauza scumpirii energiei, față de 38% în UE.

Sursa: Ziarul Financiar

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