 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Scumpirile la energia electrică îi îngrijorează pe români. „Vă miră că statul ne arde? Asta fac de 20 de ani”

d Scris de daniel guţă
Scumpirile la energia electrică îi îngrijorează pe români. „Vă miră că statul ne arde? Asta fac de 20 de ani”
Aosom
Facturile la energia electrică ar putea crește cu 10–22% în această iarnă, potrivit estimărilor prezentate de ministrul Energiei. Între timp, un tabel distribuit pe internet, care indică majorări de până la 26% la Hidroelectrica, a stârnit numeroase nemulțumiri, deși cifrele sunt înșelătoare.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech