Scumpirile la energia electrică îi îngrijorează pe români. „Vă miră că statul ne arde? Asta fac de 20 de ani”

Facturile la energia electrică ar putea crește cu 10–22% în această iarnă, potrivit estimărilor prezentate de ministrul Energiei. Între timp, un tabel distribuit pe internet, care indică majorări de până la 26% la Hidroelectrica, a stârnit numeroase nemulțumiri, deși cifrele sunt înșelătoare.

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