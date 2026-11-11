Angajații și elevii vor beneficia de patru zile libere consecutive la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2026, cu ocazia sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Minivacanța începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie, urmând ca activitatea obișnuită să fie reluată miercuri, 2 decembrie. Patru zile libere consecutive […] The post Se apropie o nouă minivacanță! Patru zile libere consecutive pentru români first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online Citește mai departe la sursa originală ↗