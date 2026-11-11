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Economie

Se apropie o nouă minivacanță! Patru zile libere consecutive pentru români

a Scris de argeşul
Se apropie o nouă minivacanță! Patru zile libere consecutive pentru români
Aosom
Angajații și elevii vor beneficia de patru zile libere consecutive la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2026, cu ocazia sărbătorilor de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Minivacanța începe sâmbătă, 28 noiembrie, și se încheie marți, 1 decembrie, urmând ca activitatea obișnuită să fie reluată miercuri, 2 decembrie. Patru zile libere consecutive […] The post Se apropie o nouă minivacanță! Patru zile libere consecutive pentru români first appeared on Ziarul Argeşul - ediţia online.

Sursa: Ziarul Argeşul - Ediţia Online

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