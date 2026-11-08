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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Se caută investitor pentru Liberty Galaţi. Remus Borza avertizează asupra costurilor: Să vină cu 1 miliard de euro, cash, pentru următorii doi-trei ani

f Scris de florin răvdan
Se caută investitor pentru Liberty Galaţi. Remus Borza avertizează asupra costurilor: Să vină cu 1 miliard de euro, cash, pentru următorii doi-trei ani
Aosom
Creditorii Liberty Galaţi SA şi Liberty Tubular Products Galaţi SA au aprobat noul plan de restructurare, care prevede vânzarea combinatului siderurgic şi a secţiei Tubular prin negociere directă, la un preţ de p...

Sursa: Dcnews

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