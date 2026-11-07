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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Se complică situația pentru DAN AIR. Anunțul ROMATSA, după intrarea în insolvență a companiei aeriene

c Scris de cristian anton
Se complică situația pentru DAN AIR. Anunțul ROMATSA, după intrarea în insolvență a companiei aeriene
Aosom
Se complică situația pentru compania aeriană DAN AIR. ROMATSA a anunțat vineri seară că reziliază contractul cu firma pentru datorii de peste 2 milioane de lei.

Sursa: Stirile Pro.tv

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