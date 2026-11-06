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Economie

Se formează un gigant pe piața uleiului de măsline: Doi rivali se aliază și dau lovitura de 520 de milioane de euro. Anunțul a trimis acțiunile în picaj

n Scris de nicoleta nicolau
Se formează un gigant pe piața uleiului de măsline: Doi rivali se aliază și dau lovitura de 520 de milioane de euro. Anunțul a trimis acțiunile în picaj
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Acesur și Dcoop au convenit preluarea afacerii Deoleo, grupul din spatele Carbonell și Carapelli. Acțiunile au scăzut cu peste 19% după anunț.

Sursa: Stiri Pe Surse

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