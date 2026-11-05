Profit.ro lansează Acasa.ro, o platformă imobiliară rezidențială care pune selecția înaintea volumului. Cu apartamente, case și terenuri rezidențiale publicate exclusiv de brokeri autorizați verificați și de dezvoltatori validați, noul proiect propune o experiență de căutare mai relevantă, bazată pe profesionalism, informații clare și încredere. The post Se lansează Acasa.ro, proiectul Profit.ro care propune un nou standard pe piața imobiliară din România appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗