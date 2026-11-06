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Economie

Se resimt primele efecte, în urma alegerilor intermediare din SUA: Giganții din energie sunt principalii afectați

r Scris de reporter, lucian negrea
Se resimt primele efecte, în urma alegerilor intermediare din SUA: Giganții din energie sunt principalii afectați
Aosom
Investițiile în companiile care dețin centre de date au de suferit în toată lumea

Sursa: Stiri Pe Surse

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