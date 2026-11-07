 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul

a Scris de afrodita cicovschi
Se schimbă ajutoarele pentru plata facturilor la energie și gaze. Cine ar putea primi bani de la stat și ce pregătește Guvernul
Aosom
Românii cu venituri mici ar putea beneficia de noi ajutoare pentru plata facturilor la energie și gaze. Guvernul analizează cine va putea primi bani de la stat, ce venituri trebuie să aibă beneficiarii și cât va valora sprijinul.

Sursa: Adevarul

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech