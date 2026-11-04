Se schimbă regulile pentru firmele care angajează muncitori din India și Nepal. Ce obligații noi au angajatorii. Amenzile pot ajunge la 30.000 de lei

Firmele din România care angajează muncitori din afara Uniunii Europene trebuie să respecte reguli noi privind salariile, contractele de muncă, cazarea și integrarea angajaților. OUG 32/2026 prevede amenzi care pot ajunge la 30.000 de lei pentru fiecare lucrător în cazul anumitor încălcări.

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