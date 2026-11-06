TIMIȘOARA. Pornite în luna martie, lucrările de extindere și modernizare a drumului care leagă Timișoara de comuna Sânandrei se apropie cu pași repezi de finalizare. Este vorba despre extinderea la patru benzi a DJ692, sector care pornește din DN69, mai exact de la descărcarea de pe Autostrada A1 de pe Calea Aradului. CITEȘTE ȘI: Balkan […] Articolul Se toarnă ultimul strat de asfalt. Vom circula pe 4 benzi între Timișoara și Sânandrei pe drumul modernizat ce pornește de la descărcarea de pe A1. VIDEO apare prima dată în Opinia Timisoarei.

Sursa: Opinia Timisoarei Citește mai departe la sursa originală ↗