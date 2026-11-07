 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Secretul din spatele producției uriașe de lapte obținute de fermieri de la vacile din rasa Bălțată cu Negru Românească

c Scris de ciprian iana
Secretul din spatele producției uriașe de lapte obținute de fermieri de la vacile din rasa Bălțată cu Negru Românească
Aosom
Producția de lapte a vacilor din rasa Bălțată cu Negru Românească a crescut în ultimii ani de la o medie de 2.200–2.300 de litri pe lactație până la 7.000–8.000 de litri în prezent. Această evoluție spectaculoasă reprezintă rezultatul unui proces minuțios de selecție și ameliorare genetică desfășurat de-a lungul deceniilor prin registrul genealogic, relatează Agrointel.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech