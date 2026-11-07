Secretul din spatele producției uriașe de lapte obținute de fermieri de la vacile din rasa Bălțată cu Negru Românească

Producția de lapte a vacilor din rasa Bălțată cu Negru Românească a crescut în ultimii ani de la o medie de 2.200–2.300 de litri pe lactație până la 7.000–8.000 de litri în prezent. Această evoluție spectaculoasă reprezintă rezultatul unui proces minuțios de selecție și ameliorare genetică desfășurat de-a lungul deceniilor prin registrul genealogic, relatează Agrointel.ro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗