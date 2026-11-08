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Economie

Ședință de urgență la PSD: Se decid măsurile cruciale pentru pensii și salarii

r Scris de redacția jurnalul
Ședință de urgență la PSD: Se decid măsurile cruciale pentru pensii și salarii
Aosom
Liderii PSD se adună luni, 9 noiembrie, la ora 10:00, în ședința Biroului Permanent Național. Întâlnirea va avea loc la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff.

Sursa: Jurnalul Ro

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