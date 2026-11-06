Șefa de cabinet a președintelui Donald Trump renunță la funcție și va fi înlocuită de Stephen Miller, care a jucat un rol esențial în politica dură privind imigrația și deportările. Este prima restructurare importantă după eșecul republicanilor în alegeri.

Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa socială, Truth Social, că Stephen Miller va deveni șeful său de cabinet de luni, 9 noiembrie. Miller o va înlocui, astfel, pe Susie Wiles, căreia i-a fost adjunct. Este prima restructurare majoră în rândul personalului de la Casa Albă după înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului. […]

Distribuie: Facebook Instagram