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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Economie

Șefa de cabinet a președintelui Donald Trump renunță la funcție și va fi înlocuită de Stephen Miller, care a jucat un rol esențial în politica dură privind imigrația și deportările. Este prima restructurare importantă după eșecul republicanilor în alegeri.

a Scris de auras rosu
Șefa de cabinet a președintelui Donald Trump renunță la funcție și va fi înlocuită de Stephen Miller, care a jucat un rol esențial în politica dură privind imigrația și deportările. Este prima restructurare importantă după eșecul republicanilor în alegeri.
Aosom
Donald Trump a anunțat pe rețeaua sa socială, Truth Social, că Stephen Miller va deveni șeful său de cabinet de luni, 9 noiembrie. Miller o va înlocui, astfel, pe Susie Wiles, căreia i-a fost adjunct. Este prima restructurare majoră în rândul personalului de la Casa Albă după înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului. […]

Sursa: Biziday

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