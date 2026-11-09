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Economie

Șefa PNL Moreni, pusă sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 2,2 milioane de lei

a Scris de ana teșcan
Șefa PNL Moreni, pusă sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește 2,2 milioane de lei
Aosom
Președinta PNL Moreni, Ioana Raluca Dumitrică, a fost pusă sub control judiciar de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 într-un dosar în care este acuzată de evaziune fiscală, au declarat, luni, pentru Agerpres, surse judiciare. Conform surselor citate, două firme – Energy City Club SRL și Apollo Beauty Hub SRL -, administrate de …

Sursa: Hotnews

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