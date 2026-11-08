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Economie

Șeful armatei britanice declară că “aceasta este cea mai periculoasă perioadă pe care am cunoscut-o în viața mea. Amenințarea, în principal din partea Rusiei, dar mai larg la nivel global, este în creștere”. Mareșalul Richard Knighton spune că aliații europeni sunt mult mai pregătiți decât UK să răspundă războiului hibrid.

s Scris de sorescu86@gmail.com
Șeful armatei britanice declară că “aceasta este cea mai periculoasă perioadă pe care am cunoscut-o în viața mea. Amenințarea, în principal din partea Rusiei, dar mai larg la nivel global, este în creștere”. Mareșalul Richard Knighton spune că aliații europeni sunt mult mai pregătiți decât UK să răspundă războiului hibrid.
Aosom
Mareșalul Richard Knighton, comandantul RAF și cel mai înalt oficial militar al Marii Britanii a declarat pentru FT că termenul de “acțiune hibridă”, nu mai reflectă realitatea, pentru că “vorbim despre asasinate țintite, vorbim despre sabotaj, vorbim despre atacuri cibernetice. Acestea sunt lucruri cât se poate de reale, puse la cale de statul rus; avem […]

Sursa: Biziday

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