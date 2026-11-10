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Economie

Șeful CFR explică de ce trenurile din România circulă mai încet decât înainte de 1989

d Scris de daniel mihai dragomir
Șeful CFR explică de ce trenurile din România circulă mai încet decât înainte de 1989
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Directorul CFR, Ion Simu, explică de ce trenurile circulă mai încet decât înainte de 1989 și cum afectează subfinanțarea infrastructura feroviară.

Sursa: Stiri Pe Surse

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