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Economie

Șeful Comisiei pentru energie din Senat: România ar putea intra în iarna 2027-2028 cu o capacitate suplimentară de injecţie a gazelor

i Scris de ioana andreescu
Șeful Comisiei pentru energie din Senat: România ar putea intra în iarna 2027-2028 cu o capacitate suplimentară de injecţie a gazelor
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România ar putea avea o capacitate suplimentară de injecție a gazelor în depozitele subterane de 6 milioane de metri cubi pe zi, începând cu sezonul rece 2027-2028, dacă investiția Depogaz va fi finalizată până în iulie 2027.

Sursa: Stirile Pro.tv

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