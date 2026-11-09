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Economie

Șeful Nvidia recunoaște că și-a înșelat soția. Mesajul neașteptat transmis angajaților. Cine este Alice Huang, femeia aflată în centrul controversei

a Scris de amalia florescu
Șeful Nvidia recunoaște că și-a înșelat soția. Mesajul neașteptat transmis angajaților. Cine este Alice Huang, femeia aflată în centrul controversei
Aosom
Directorul general și fondatorul Nvidia, Jensen Huang, și-a cerut scuze într-un mesaj adresat angajaților, duminică, 8 noiembrie, pentru că a fost „infidel față de soția sa”.

Sursa: Ziare

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