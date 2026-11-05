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Economie

Semnal îngrijorător pe piața muncii din România. Peste 60.000 de locuri de muncă au fost pierdute într-un singur an

d Scris de daniel groza
Semnal îngrijorător pe piața muncii din România. Peste 60.000 de locuri de muncă au fost pierdute într-un singur an
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România pierde aproximativ 60.000 de salariați într-un singur an, iar industria este sectorul cel mai afectat, cu 44.000 de angajați mai puțin. Declinul pieței muncii este însoțit de creșterea concedierilor colective și a șomajului, în timp ce puterea de cumpărare continuă să scadă, deși salariul mediu net a ajuns la 5.688 de lei. Datele indică o presiune tot mai mare asupra economiei, consumului și bugetului de stat.

Sursa: Ziare

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