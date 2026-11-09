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Economie

Serviciul AI care ar fi gata să apese butonul nuclear. Un cunoscut scriitor francez a făcut testul

d Scris de dan stan
Serviciul AI care ar fi gata să apese butonul nuclear. Un cunoscut scriitor francez a făcut testul
Aosom
Scriitorul francez Samuel Fitoussi a testat mai multe servicii de inteligență artificială (AI): Claude, GPT, Grok, Mistral și Kimi. Pe site-ul său, editorialistul a publicat rezultatele, în cadrul articolului „Am oferit butonul nuclear AI-urilor”.

Sursa: Ziare

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