 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Shein investește 500 de milioane de euro în Polonia, după taxele UE

a Scris de alexandra ionescu
Shein investește 500 de milioane de euro în Polonia, după taxele UE
Aosom
Shein a anunțat miercuri, investiția a 500 de milioane de euro pentru extinderea centrului său logistic din Polonia, într-o mișcare prin care încearcă să se adapteze noilor taxe impuse de Uniunea Europeană coletelor comandate din afara blocului comunitar. Investiția ar urma să aducă livrări mai rapide pentru o parte dintre clienți, în timp ce retailerul își consolidează infrastructura europeană.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech